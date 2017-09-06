Франкфурт-2017: Volkswagen представит два новых пикапа Amarok

Как сообщает Motor1, Volkswagen Amarok Aventura Exclusive отличается от стандартной версии эксклюзивным цветом кузова Turmeric Yellow Metallic, 19-дюймовыми колсеными дисками и биксеноновыми фарами со светодиодными дневными ходовыми огнями. В салоне же грузовичка «поселились» сиденья, регулируемые в 14 направлениях, и хромированные декоративные вставки. Список оснащения машины пополнился камерой заднего вида и навигацией.

В движение концептуальный пикап приводит модернизированный трехлитровый турбодизельный двигатель мощностью 258 л. с. и 550 Нм крутящего момента. Прочие технические подробности относительно новинки пока не раскрываются.

Что же до Volkswagen Amarok Dark Label, то его «фишка» — это оформленные в черных цветах экстерьер и интерьер. Под капотом автомобиля этой серии трудятся — на выбор покупателя — 163- или 204-сильный мотор, шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат», система заднего или полного привода.

Известно, что Volkswagen выпустит пикапы Dark Label ограниченным тиражом. Будут ли продаваться машины в России — пока неизвестно.