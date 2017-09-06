Toyota Camry получила «прощальную» версию Commemorative Edition

Как сообщает портал LiveCars, предприятие Toyota, расположенное в Австралии, прекратит свою деятельность в октябре нынешнего года. Начиная со следующего месяца, автомобили будут поставляться на Зеленый континент из других стран.

Седан Toyota Camry специальной «прощальной» серии Commemorative Edition окрашен в серебристый цвет, в то время как его крыша — в контрастный черный. В движение машину приводит гибридная силовая установка, включающая в себя 2,5-литровый бензиновый двигатель и электромотор. А в качестве коробки передач выступает вариатор. Другие подробности о новой спецверсии «Камри» не разглашаются.

К слову сказать, с конвейера австралийского завода сойдет всего 54 автомобиля. Такое количество выбрано не случайно — именно столько лет просуществовало предприятие Toyota, основанное в Алтоне в 1963 году.