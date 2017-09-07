Большой кроссовер Chery Tiggo 9 покажут на Фрнкфуртском автосалне

Дизайн этого «паркетника», как, впрочем, и всех последних моделей Chery, принадлежит маэстро Джеймсу Хоупу. И хотя первые тизерные изображения не дают, понятное дело, полного представления об облике новинки, сомневаться в том, что скоро мы увидим очередной маленький шедевр этого именитого автокутюрье не приходится. Видимо, мастер и в этой модели продвигает свою фирменную идею «гидродинамического создания поверхностей» — стиль, демонстрирующий эстетику струящихся вод.

При этом массивный вид кроссовера, его широкая колея и большие колеса внушают уважение, демонстрирую уверенность в собственных силах. Элегантности машине придает умеренное использование хромированных элементов в оформлении экстерьера: на капоте, переднем и заднем бамперах и порогах. Полностью светодиодные фары и аккуратные задние фонари дополняют динамичную эстетику автомобиля. Аналогичные светодиодные полосы мы были использованы на внедорожном купе Tiggo, показанном недавно на Шанхайском автосалоне.