Большой кроссовер Chery Tiggo 9 покажут на Фрнкфуртском автосалне

Фото Chery
Представители китайской компании Chery заявили сегодня, что 12 сентября на Франкфуртском автосалоне начнется новая страница в истории марки — выход на глобальный европейский рынок посредством своего нового детища — большого кроссовера под индексом M31T. Впрочем, как заявили порталу «АвтоВзгляд» источники в представительстве бренда, в Россиию он попадет под названием Chery Tiggo 9. А вот как SUV назовут для остальной Европы, станет известно на официальной презентации во Франкфурте.
Михаил Ростарчук

Дизайн этого «паркетника», как, впрочем, и всех последних моделей Chery, принадлежит маэстро Джеймсу Хоупу. И хотя первые тизерные изображения не дают, понятное дело, полного представления об облике новинки, сомневаться в том, что скоро мы увидим очередной маленький шедевр этого именитого автокутюрье не приходится. Видимо, мастер и в этой модели продвигает свою фирменную идею «гидродинамического создания поверхностей» — стиль, демонстрирующий эстетику струящихся вод.

При этом массивный вид кроссовера, его широкая колея и большие колеса внушают уважение, демонстрирую уверенность в собственных силах. Элегантности машине придает умеренное использование хромированных элементов в оформлении экстерьера: на капоте, переднем и заднем бамперах и порогах. Полностью светодиодные фары и аккуратные задние фонари дополняют динамичную эстетику автомобиля. Аналогичные светодиодные полосы мы были использованы на внедорожном купе Tiggo, показанном недавно на Шанхайском автосалоне.

Фото Chery

Что касается технических характеристик новинки, то производитель их пока не раскрывает, заявляя лишь, что «кроссовер обладает многими интеллектуальными функциями», а используемые при его создании технологии максимально облегчат жизнь водителя, значительно «улучшив процесс человеко-машинного взаимодействия».

– Мировая премьера нашего кроссовера символизирует начало продаж нового модельного ряда на европейском рынке. Все модели Chery, которые планируется запустить в ближайшие несколько лет, обладают индивидуальным стилем, используют технологии, ориентированные на пользователя и соответствуют современным требованиям безопасности, — анонсирует выход в свет новой модели исполнительный вице-президент научно-исследовательского и конструкторского центра Chery в Шанхае Рэй Берзински,.

Напомним, что за последних 14 лет Chery продала свыше 1,2 млн. автомобилей — в основном, разумеется, в Китае. Хотя в той или иной степени марка представлена в 80 странах, включая Россию. У нас продаются модели Tiggo 2, Tiggo 3, Tiggo 5. В будущем году компанию им составит Tiggo 7, а еще через год — тот самый Tiggo 9.

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7 сентября 2017
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