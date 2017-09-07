Чем порадует покупателей Jaguar XJ 2018 модельного года

Как сообщает пресс-служба Jaguar Land Rover, XJ 2018 модельного года оснастили новой мультимедийной системой Touch Pro с точкой доступа 4G Wi-Fi, позволяющей подключить до восьми мобильных устройств одновременно. На центральной консоли автомобиля расположился увеличенный 10-дюймовый тачпад с улучшенной четкостью изображения. Стоит отметить, что теперь водитель может настраивать и «домашний» экран, определяя самые нужные приложения для быстрого доступа.

Кроме того, XJ обзавелся системой удержания автомобиля в полосе и системой контроля степени усталости рулевого. Безопасность «безлошадных» участников дорожного движения повысилась за счет усовершенствованных систем автономного экстренного торможения и распознавания пешеходов.

Остается лишь добавить, что российские продажи Jaguar XJ 2018 модельного года начнутся зимой.