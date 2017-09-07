KIA показал как будет выглядеть будущий cee’d

Линия остекления повторяет изгиб крыши вплоть до двери багажного отсека, а отсутствие центральных стоек компенсируется декоративным элементом в форме плавника акулы с логотипом GT. На концепт-кар установлены 20-дюймовые колесные диски из алюминиевого сплава в виде звезды сложной формы с шестью лучами.

Несмотря на свежие дизайнерские решения, Proceed Concept сохранил корпоративные черты всей модельной линейки KIA. Решетка радиатора растянута в фирменной «улыбке тигра», а линии капота перекликаются с недавно дебютировавшим KIA Stinger. Концепт-кар получил узнаваемые очертания лобового стекла, остекление крыши по всей длине и сочетание изогнутых гладких поверхностей и проработанных граней, которыми известен дизайн марки. Концепт-кар окрашен в специально разработанный красный цвет Lava Red.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», одной из премьер корейского производителя на Франфурктском автосалоне станет новый субкомпактный KIA Picanto, который превратится в миниатюрный кроссовер.