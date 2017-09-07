Стали известны технические характеристики Lada Vesta SW и SW Cross

АВТОВАЗ предал гласности данные о технической «начинке» готовящегося к запуску в продажу универсала Lada Vesta SW и его вседорожной версии Lada Vesta SW Cross. Обе комплектации машины, как и седан Lada Vesta, получат бензиновые моторы объема 1,6 литра (106 л. с.) и 1,8 литра (122 л. с.). В трансмиссии будут устанавливаться пятиступенчатая механическая КП и пятиступенчатый «робот». Кроме того, стало известно, что Lada Vesta SW будет выпускаться в девяти цветах кузова: «Ледниковый», «Сердолик», «Ангкор», «Карфаген», «Блюз», «Фантом», «Плутон», «Черная жемчужина» и «Платина». Модификайия Lada Vesta SW Cross получит еще и огненно оранжевую окраску «Марс».