УАЗ «Патриот» получил новую мультимедийную систему

В первую очередь новая мультимедийка порадует покупателей высокой скоростью реагирования, операционной системой Android и 16 гигабайтами встроенной памяти. Комплекс поддерживает аудиофайлы всех популярных форматов, в числе которых mp3, wma, AAC и flac, а также видеофайлы AVI, MP4, MKV, MOV и другие.

Благодаря встроенному Wi-Fi адаптеру водитель и пассажиры могут выходить в интернет с мобильного телефона. Для удобства пользователей и дополнительной безопасности мультимедийная система выводит изображения со смартфона на 7-дюймовый сенсорный экран.

Новый информационно-развлекательный комплекс с операционной системой Android и возможностью подключения к интернету войдет в базовое оснащение внедорожников УАЗ «Патриот» в комплектациях «Привилегия» и «Стиль». Однако точные даты начала продаж автомобилей с этой мультимейдийкой пока не называются.