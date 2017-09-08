BMW выпустит 12 новых электромобилей

– К 2025 году мы планируем выпустить 25 экологически чистых автомобилей. При том, что двенадцать из них будут полностью электрическими, — приводит слова генерального директора BMW Харальда Крюгера Reuters. — Мы будем увеличивать долю электрокаров среди всех своих марок. Разумеется, это касается в том числе Rolls-Royce и семейства BMW M.

Он отметил, что максимальная дальность хода новых электрофицированных автомобилей составит до 700 километров. Однако прочие технические подробности глава BMW раскрывать пока не стал.

Харальд Крюгер также добавил, что в компании готовы наладить массовое производство электрокаров в любой момент, если спрос на «зеленые» машины начнет стремительно увеличиваться.