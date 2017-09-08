Ford представил первый фургон с подключаемым гибридным приводом

Фото: Ford
В британском Миллбруке состоялась презентация фургона Ford Transit Custom с плагин-гибридной силовой установкой. Как сообщили представители компании, серийное производство автомобилей начнется в 2019 году.
Виктория Базылева

Под капотом плагин-гибридного (подзаряжаемого от сети) Ford Transit Custom расположилась высокотехнологичная силовая установка, включающая в себя, помимо электромотора, литровый бензиновый EcoBoost с турбонаддувом. Примечательно, что на полностью электрической тяге фургон может проехать до 50 километров.

Премьерный показ автомобиля состоялся в преддверии запуска масштабного тестирования, в рамках которого двадцать гибридных Ford Transit Custom в течение года будут трудиться в автопарках корпоративных клиентов. Фургоны поступят на службу крупных лондонских компаний, аэропорта Хитроу, а также городской полиции.

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8 сентября 2017
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