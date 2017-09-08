Новый UAZ Patriot создадут сами потребители

Фото: АвтоВзгляд
На своих страничках в социальных сетях Ульяновский автозавод опубликовал любопытную анкету, предложив всем желающим «уазоводам» высказать свое мнение по улучшению качества флагманского внедорожника UAZ Patriot. Неужели в обозримом будущем автомобиль действительно станет лучше?
Мирон Горин

Однозначного ответа на этот вопрос, конечно, нет. Тем более, что наверняка узнать мнение потребителей о продукции UAZ в компании решили исключительно в имиджевых целях. То есть не для фактического улучшения качества изделий Ульяновского завода, а лишь для красивого пиара марки.

Впрочем, как бы то ни было, поклонникам российских внедорожников предлагается выбрать из определенных позиций наиболее важные по их мнению варианты. Например, самые необходимые для машины аксессуары — от экспедиционного багажника до чехлов для кресел, требуемые изменения в подвеске, рулевом управлении, силовом агрегате и тормозной системе.

Фото: UAZ

Вот только про безопасность автомобиля «уазовцы» упомянуть почему-то забыли: похоже, их внедорожники настолько хороши и надежны, что в доработках не нуждаются. Еще бы, ведь в них наконец-то появились подушки безопасности и вроде бы даже претерпели модернизацию антиблокировочная тормозная система и система стабилизации. Только вот от этой эволюции ломаться почему-то «уазики» не перестали. Как, собственно, и гнить, а с недавнего времени еще и воспламеняться.

Люди, помогите легендарному советскому заводу хотя бы раз сделать нечто большее, чем ничем не примечательную железную коробку с педалями и рулем. Да, она прекрасно едет по бездорожью, чего не отнять, но только пока не сломается. Авось и вправду представители завода учтут ваши пожелания и поработают над качеством своих поделок.

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8 сентября 2017
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