Новый UAZ Patriot создадут сами потребители

Однозначного ответа на этот вопрос, конечно, нет. Тем более, что наверняка узнать мнение потребителей о продукции UAZ в компании решили исключительно в имиджевых целях. То есть не для фактического улучшения качества изделий Ульяновского завода, а лишь для красивого пиара марки.

Впрочем, как бы то ни было, поклонникам российских внедорожников предлагается выбрать из определенных позиций наиболее важные по их мнению варианты. Например, самые необходимые для машины аксессуары — от экспедиционного багажника до чехлов для кресел, требуемые изменения в подвеске, рулевом управлении, силовом агрегате и тормозной системе.