Российский автомобильный рынок вырос на 17%

По итогам месяца лидирующую позицию по-прежнему занимает АВТОВАЗ — автомобили LADA разошлись тиражом в 26 211 машин, что на 26% больше, нежели в августе 2016 года. На втором и третьем местах все так же располагаются корейские KIA и Hyundai, в пользу которых сделали выбор 15 050 и 13 446 россиян соответственно.

Замыкают лидерскую пятерку, как и раньше, Renault и Toyota. Обладателями этих автомобилей стали 11 163 и 7904 человека. Никаких изменений не произошло и за пределами ТОП-5. В десятке самых популярных марок оказались Volkswagen (7171 машин), Nissan (5885 транспортных средств), Skoda (5048 автомобилей), а также ГАЗ (4988 машин) и Ford (4222 автомобилей).