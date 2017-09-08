ВАЗ-2103 отмечает 45-летний юбилей

Над заднеприводным седаном ВАЗ-2103 в свое время инженеры ВАЗа трудились совместно со специалистами компании FIAT. «Тройка», построенная на базе FIAT 124, выпускалась в период с 1972 по 1984 года. Стоит отметить, что эта модель пользовалась спросом не только в СССР, но и на Западе, куда ее поставляли под названием LADA 1500.

ВАЗ-2103 считался достаточно престижным автомобилем: при оформлении экстерьера дизайнеры использовали множество хромированных деталей, а в салоне можно было обнаружить комбинации различных материалов и цветов. Напомним также, что в движение «тройки» приводили 1,2-, 1,3- и 1,5-литровые моторы, агрегатированные с четырехступенчатой механической коробкой передач.