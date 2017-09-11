Франкфурт-2017: чем удивит посетителей автосалона Ford

Пикапы Ford Ranger спецсерии Black Edition отличаются цветом кузова Absolute Black и окрашенными в черный легкосплавными дисками и радиаторной решеткой. В списке оснащения автомобиля значатся спутниковая навигация, передние парктроники и камера заднего вида. Кроме того, машина может похвастать все той же мультимедийной системой SYNC 3 с 8-дюймовым сенсорным экраном, двухзонным климат-контролем, кожаной отделкой сидений и обогреваемыми боковыми зеркалами с электроприводом.

Что же до Ford EcoSport, то кроссовер впервые получил систему полного привода Ford Intelligent All Wheel Drive и новый 1,5-литровый 125-сильный дизельный мотор. Автомобиль обогатился круиз-контролем с ограничителем скорости, камерой заднего вида, мониторингом мертвых зон, обогреваемыми автоматическими складывающимися боковыми зеркалами, а также аудисистемой B&O PLAY.