Франкфурт-2017: какие модели покажет на автосалоне Audi

Фото: Audi
Компания Audi представит на автосалоне во Франкфурте, который откроет свои двери для посетителей уже 14 сентября, три новые модели, оснащенные фирменной системой автономного управления Audi AI. Среди них флагманский седан A8, а также два концептуальных автомобиля.
Виктория Базылева

Так, Audi A8 четвертой генерации, помимо прочего, располагает системой автономного управления Audi AI третьего уровня. То есть автопилот управляет автомобилем на скорости до 60 км/ч — машина самостоятельно трогается с места, подруливает, а также тормозит в пределах полосы движения. При активированной системе водитель может отвлечься от дороги, однако он должен быть готов взять управление транспортным средством на себя в любую минуту.

Ингольштадцы также привезут во Франкфурт две концептуальные модели, оборудованные более продвинутыми автопилотами Audi AI 4 и 5 уровня. Кроме того, посетители выставки смогут познакомиться с битопливной Audi A4 Avant g-tron и двумя моделями семейства R и RS. Никаких технических подробностей об этих машинах производитель пока не раскрывает.

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11 сентября 2017
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