Госпрограммы льготного автокредитования могут продлить на 2018 год

– Благодаря действующим мерам поддержки в 2017 году продано уже более полумиллиона автомобилей — точнее, 542 036. Фактически каждый второй автомобиль продаётся с помощью инструментов поддержки. Это машины, купленные не только с помощью льготных автокредитов, но и по программам «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль», «Российский тягач», «Российский фермер» и «Своё дело». На них пришлось около 28 000 автомобилей, — рассказал Денис Мантуров в интервью «Российской Газете».

Глава Минпромторга также отметил, что если программы будут продлены на 2018 год, то максимальная стоимость автомобиля, которая на сегодняшний день составляет 1 450 000 рублей, может быть увеличена. Соответственно, под программу подпадут и более дорогие машины. Прочих подробностей г-н Мантуров раскрывать пока не стал.

Напомним, программы «Первые автомобиль» и «Семейный автомобиль» подразумевают скидку в размере 10% от стоимости машины. Согласно условиям, льготы предоставляются тем, кто покупает транспортное средство впервые («Первый автомобиль») или воспитывает более двух несовершеннолетних детей («Семейный автомобиль»). Кроме того, машина должна быть новой, 2016—2017 года производства.

Что же до программ «Российский тягач», «Свое дело» и «Российский фермер», то по ним дают скидку в размере 12,5%. Воспользоваться этими предложениями могут владельцы малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственные товаропроизводители, а также физические и юридические лица, заключающие договор лизинга магистральных тягачей.