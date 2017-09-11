В России стартовало производство универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross

Фото: АВТОВАЗ
С конвейера ижевского завода компании АВТОВАЗ сошли первые универсалы LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. В шоу-румах дилеров машины появятся до конца нынешней осени, однако прайс-листы на новинки пока не анонсируются.
Виктория Базылева

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, в процессе подготовки к серийному производству тольяттинцы протестировали более ста универсалов LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. Автомобили испытывали в лабораторных и дорожных условиях — машины успешно прошли краш-тесты и испытания на надежность с полной нагрузкой по специальной булыжной дороге, грунтовым и гравийным трассам. Кроме того, новинки пережили климатические исследования в термокамере при температуре от −40 до +55 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что для LADA Vesta SW Cross инженеры разработали уникальный вариант подвески с увеличенным клиренсом. Помимо этого, они внедрили в конструкцию кузова 33 дополнительные штампованные детали, благодаря которым увеличилась жесткость и маневренность автомобиля.

Остается лишь добавить, что продажи LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross начнутся осенью нынешнего года. Цены, очевидно, будут объявлены чуть позже.

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11 сентября 2017
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