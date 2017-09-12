Audi представила во Франкфурте RS 4 Avant и заднеприводную R8 Coupe V10

Новый Audi RS 4 Avant, представленный сегодня в рамках Франкфуртского автосалона, может считаться «самой спортивной» модификацией в линейке A4. Машина оснащена 450-сильным бензиновым турбированным V6 объемом 2,9 литра. Система полного привода quattro, входящая в стандартную комплектацию, распределяет мощность двигателя между всеми колесами. Колесные арки нового RS 4 Avant шире, чем у стандартного «сарая» A4 на 30 мм.