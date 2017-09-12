Скромно, но со вкусом: стартовал Франкфуртский автосалон-2017

В этом году из автомобильных брендов во Франкфурте присутствуют немногим больше двадцати, а количество знаковых премьер не превышает число пальцев на обеих руках. Впрочем, кое-что интересное тут все же найдется. Например, новый седан представительского класса Audi A8, концепт 8-й серии BMW, кабриолет на базе Mercedes-Benz S-Class. Среди более «приземленных» новинок стоит выделить обновленный KIA Sorento Prime, свежую модификацию KIA Picanto X-Line, клмпактные кроссоверы KIA Stonic и Hyundai Kona.

Правда, последние два в России не появятся. Из тех автомобилей, что к нам все-таки доедут, можно отметить большой китайский кроссовер Chery Tiggo 9, новый корейский внедорожник SsangYong Rexton, преемника Skoda Yeti под именем Karoq, а также посвежевший Toyota Land Cruiser Prado. Хедлайнерами программы по праву можно назвать Dacia Duster нового поколения и самый маленький в линейке Volkswagen кроссовер VW T-Roc.

Премиальными гвоздями стали новейший британский «проходимец» Jaguar E-Pace и немецкий Porsche Cayenne свежей генерации. Вот, собственно, и все. Если, конечно, не считать кучу малоинтересных концептов и не актуальных для российских потребителей электрокаров.