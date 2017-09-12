Скромно, но со вкусом: стартовал Франкфуртский автосалон-2017

Сегодня для журналистов со всего мира распахнул свои двери очередной автосалон во Франкфурте-на-Майне. Для всех остальных желающих он откроется через два дня. Правда, глобальными премьерами выставка не богата. Большинство из заявленных новинок уже так или иначе были представлены, а остальные — за редким исключением — оказались рассекреченными за пару дней до дебюта.
Вячеслав Василенко

В этом году из автомобильных брендов во Франкфурте присутствуют немногим больше двадцати, а количество знаковых премьер не превышает число пальцев на обеих руках. Впрочем, кое-что интересное тут все же найдется. Например, новый седан представительского класса Audi A8, концепт 8-й серии BMW, кабриолет на базе Mercedes-Benz S-Class. Среди более «приземленных» новинок стоит выделить обновленный KIA Sorento Prime, свежую модификацию KIA Picanto X-Line, клмпактные кроссоверы KIA Stonic и Hyundai Kona.

Правда, последние два в России не появятся. Из тех автомобилей, что к нам все-таки доедут, можно отметить большой китайский кроссовер Chery Tiggo 9, новый корейский внедорожник SsangYong Rexton, преемника Skoda Yeti под именем Karoq, а также посвежевший Toyota Land Cruiser Prado. Хедлайнерами программы по праву можно назвать Dacia Duster нового поколения и самый маленький в линейке Volkswagen кроссовер VW T-Roc.

Премиальными гвоздями стали новейший британский «проходимец» Jaguar E-Pace и немецкий Porsche Cayenne свежей генерации. Вот, собственно, и все. Если, конечно, не считать кучу малоинтересных концептов и не актуальных для российских потребителей электрокаров.

автосалоны
12 сентября 2017
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