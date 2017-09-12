Во Франкфурте дебютировал обновленный Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Land Cruiser Prado сохранил классическую рамную конструкцию, постоянный полный привод и принудительные блокировки дифференциалов. В то же время японский «проходимец» получил несколько новых режимов движения, которые корректируют настройки рулевого управления, трансмиссии и амортизаторов. Так, к привычным Eco, Normal и Sport прибавились Sport S и Sport S+.