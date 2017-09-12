Во Франкфурте дебютировал обновленный Toyota Land Cruiser Prado

Фото: Вячеслав Василенко
На автосалоне во Франкфурте состоялась официальная премьера обновленного внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. Автомобиль не только заметно посвежел внешне, но и обзавелся некоторыми новыми системами.
Вячеслав Василенко

Toyota Land Cruiser Prado сохранил классическую рамную конструкцию, постоянный полный привод и принудительные блокировки дифференциалов. В то же время японский «проходимец» получил несколько новых режимов движения, которые корректируют настройки рулевого управления, трансмиссии и амортизаторов. Так, к привычным Eco, Normal и Sport прибавились Sport S и Sport S+.

Фото: Вячеслав Василенко

Обновленный Prado может похвастать полностью светодиодной оптикой, вентиляцией кресел, трехзонными климат-контролем и «Зимним пакетом». Стоит отметить, что внедорожник оснащен фирменной мультимедийной системой Toyota Touch 2 с увеличенным до 8 дюймов тачпадом.

Остается лишь добавить, что старт российских продаж пережившего рестайлинг Toyota Land Cruiser Prado намечен на четвертый квартал нынешнего года.

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12 сентября 2017
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