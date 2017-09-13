Какие премиальные модели самые популярные среди москвичей

Первое место в списке самых востребованных представителей дорого сегмента в Москве завоевал Mercedes-Benz GLC, объем рынка которого по итогам июля составил 204 единиц. В сравнении с прошлым годом это больше на целых 79% больше. На второй позиции ему дышит в спину прежний лидер премиум-сегмента — Mercedes-Benz E-Class, чьи продажи зафиксированы на отметке 186 машин, что на 26% больше, чем год назад. Замыкает рейтинговую «тройку» популярный кроссовер BMW Х5. Эта модель разошлась в количестве 171 экземпляра, и ее продажи выросли на 41% больше. В «пятерку» лидеров входят также Lexus RX (151 шт.; +57%) и BMW 5-Series (141 шт.; +50%).

В результате исследований, проведенных агентством Автостат, в июльский ТОП-10 премиального авторынка Москвы также попали: Mercedes-Benz CLA (125 шт.; +942%), Audi A4 (116 шт.; +33%), BMW 3-Series (109 шт.; −11%), Mercedes-Benz GL (108 шт.; −44%) и Lexus NX (99 шт.; +13%).

Напомним, что на днях компания Daimler представила рестайлинговые купе и кабриолет Mercedes-Benz S-класса, которые получили незначительные изменения в экстерьере и обновленную линейку силовых агрегатов.