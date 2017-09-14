Названа дата премьеры первого электрического грузовика Tesla

– Премьера грузовика Tesla и публичный тестовый заезд запланированы на 26 октября в Хоторне. Стоит увидеть этого зверя своими глазами. Он нереальный, — написал в своем профиле в социальной сети Twitter Илон Маск.

На сегодняшний день известно лишь то, что максимальная дальность хода грузовика без дополнительной подзарядки, по предварительным данным, составит от 320 до 480 километров. Другие технические подробности относительно новинки пока не разглашаются. Руководитель компании не сообщает ни реальную грузоподъемность своего «зверя», ни время, которое требуется для «подпитки» аккумуляторов, ни цену.