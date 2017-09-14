Названа дата премьеры первого электрического грузовика Tesla

Фото: www.lovehhy.net
Официальная премьера беспилотного грузовика на электрической тяге Tesla состоится 26 октября в Калифорнии. Об этом на своей страничке в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.
Виктория Базылева

– Премьера грузовика Tesla и публичный тестовый заезд запланированы на 26 октября в Хоторне. Стоит увидеть этого зверя своими глазами. Он нереальный, — написал в своем профиле в социальной сети Twitter Илон Маск.

На сегодняшний день известно лишь то, что максимальная дальность хода грузовика без дополнительной подзарядки, по предварительным данным, составит от 320 до 480 километров. Другие технические подробности относительно новинки пока не разглашаются. Руководитель компании не сообщает ни реальную грузоподъемность своего «зверя», ни время, которое требуется для «подпитки» аккумуляторов, ни цену.

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14 сентября 2017
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