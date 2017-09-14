Volkswagen отзывает более 4,8 млн. автомобилей

Как сообщает Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ), Volkswagen AG отзывает в Поднебесной 103 600 автомобилей, совместное предприятие FAW-Volkswagen — 2,35 млн. машин, а SAIC Volkswagen — 2,4 млн. транспортных средств.

Потенциально дефектные автомобили оснащены подушками безопасности Takata, которые во время аварии выстреливают в водителя и пассажиров металлическими осколками или не раскрываются вовсе.

Напомним, что «подушечный» скандал с японской компанией Takata разгорелся еще в 2014 году, когда несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве своих машин для экстренной замены «эирбегов».

На сегодняшний день в общей сложности эта сервисная кампания охватила более 35 миллионов автомобилей по всему миру. По неподтвержденным данным, по вине «Такаты» погибли уже 16 человек, еще 180 получили травмы различной степени тяжести.