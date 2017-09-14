Volkswagen отзывает более 4,8 млн. автомобилей

Фото: www.francetvinfo.fr
Volkswagen объявил о проведении в Китае масштабной отзывной кампании, охватывающей более 4,8 млн. автомобилей. Производитель обнаружил дефект подушек безопасности, производителем которых является небезызвестная Takata.
Виктория Базылева

Как сообщает Главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантину Китая (AQSIQ), Volkswagen AG отзывает в Поднебесной 103 600 автомобилей, совместное предприятие FAW-Volkswagen — 2,35 млн. машин, а SAIC Volkswagen — 2,4 млн. транспортных средств.

Потенциально дефектные автомобили оснащены подушками безопасности Takata, которые во время аварии выстреливают в водителя и пассажиров металлическими осколками или не раскрываются вовсе.

Напомним, что «подушечный» скандал с японской компанией Takata разгорелся еще в 2014 году, когда несколько крупных автопроизводителей объявили об отзыве своих машин для экстренной замены «эирбегов».

На сегодняшний день в общей сложности эта сервисная кампания охватила более 35 миллионов автомобилей по всему миру. По неподтвержденным данным, по вине «Такаты» погибли уже 16 человек, еще 180 получили травмы различной степени тяжести.

автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, автосервис, ремонт
14 сентября 2017
137
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы