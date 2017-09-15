Альянс Renault-Nissan выпустит к 2022 году 12 новых моделей

Как сообщает пресс-служба Nissan, альянс сконцентрирует свое внимание на создании абсолютно новых модульных платформ, двигателей внутреннего сгорания следующего поколения, электрических силовых установок, а также технологий для автомобилей, оснащенных системой автономного управления.

Согласно планам производителей, к 2022 году модельные ряды Renault, Nissan и Mitsubishi пополнятся двенадцатью новыми машинами на полностью электрической тяге. Однако пока автостроители не раскрывают никаких подробностей относительно новинок.

Кроме того, руководители альянса намерены в ближайшие пять лет нарастить объемы продаж до 14 млн. машин в год. Напомним, ранее портал «АвтоВзгляд» писал, что по итогам первой половины нынешнего года Renault-Nissan стал крупнейшим автопроизводителем в мире — в пользу этих французских и японских машин в январе-июне сделали выбор 5 268 079 человек.