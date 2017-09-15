Французы начнут работу над преемником Bugatti Chiron в 2019 году

— В 2019 году мы расскажем о том, каким будет наш новый гиперкар. А на протяжении 2018-го мы будем активно обсуждать различные идеи, касающиеся новинки, — рассказал глава Bugatti Вольфганг Дюрхаймер.

Напомним, ранее Дюрхаймер говорил, что преемник Chiron, который увидит свет не раньше, чем через 15 лет, получит гибридную или электрическую силовую установку. Однако сейчас, отвечая на вопросы журналистов Road and Track, он заявил, что производитель рассматривает еще несколько «интересных альтернатив». В подробности глава Bugatti, разумеется, вдаваться не стал.

Добавим также, что французская компания намерена выпустить еще одну совершенно новую модель, премьера которой может состояться уже в 2024 году. Никаких подробностей об этой машине представители Bugatti пока не раскрывают.