Каждый пятый автомобиль в России — кроссовер или внедорожник

Самая высокая доля кроссоверов и внедорожников зафиксирована в Чукотке — там обладателями таких машин являются 59% автовладельцев. На второй строчке, согласно результатам исследования агентства «Автостат», расположился Ненецкий АО (47,6%).

Кроме того, в числе лидеров оказались регионы Дальнего Востока и Сибири. В ТОП-10 также попала и Москва с долей, равной 30,9%. А в Санкт-Петербурге на кроссоверы и внедорожники приходится 27,1% машин от общего объема автопарка.

Жители Северного Кавказа, напротив, большие машины не жалуют. К примеру, в Кабардино-Балкарии доля кроссоверов и внедорожников составляет около 10%, а в Чечне — и вовсе 7,4%. По мнению авторов исследования, это связано в первую очередь с ограниченными финансовыми возможностями автомобилистов в этих регионах.