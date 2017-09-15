Когда новый седан Genesis G70 приедет в Россию

Внешне новый Hyundai G70 практически не отличается от концептуального New York Concept, который дебютировал в минувшем году. Как сообщает пресс-служба компании, в основу седана легла та же платформа, на которой построен KIA Stinger.

Моторная гамма модели включает в себя бензиновые 2,0- и 3,3-литровые двигатели мощностью 250 и 370 л. с., а также 2,2-литровый дизельный агрегат, генерирующий 200 сил.

В списке оснащения нового G70 фигурируют, помимо прочего, девять подушек безопасности, система Active Hood, обеспечивающая дополнительную защиту пешеходам, и функция распознавания голоса.

До нашей страны седан доберется в первой половине следующего года. Цены на новинку и комплектации производитель анонсирует ближе к старту продаж.