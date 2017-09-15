Mercedes-Benz отзывает в России почти 8500 автомобилей

Фото: www.netcarshow.com
Компания Mercedes-Benz объявляет о проведении в России двух сервисных кампаний, охватывающих в общей сложности более 8400 автомобилей. Штутгартский производитель обнаружил дефект ремней безопасности и неисправность системы рулевого управления.
Виктория Базылева

Как сообщает Росстандарт, Mercedes-Benz отзывает 8346 автомобилей GLE и E-Class, проданных российскими дилерами в период с 2015 по 2016 год. Причиной проведения сервисной кампании является негерметичное штекерное соединение на электроусилителе руля.

Вторая отзывная акция охватывает 58 машин C-Class, S-Class и GLC, реализованных в 2016—2017 годах. Специалисты официальных дилерских центров заменят передние левые натяжители ремней безопасности, так как существует вероятность, что соотношение рабочих веществ в пиропатронах не соответствует спецификации.

Напомним, что все ремонтные работы, выполняемые в рамках отзывных акций, осуществляются для владельцев автомобилей совершенно бесплатно.

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15 сентября 2017
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