Mercedes-Benz отзывает в России почти 8500 автомобилей

Как сообщает Росстандарт, Mercedes-Benz отзывает 8346 автомобилей GLE и E-Class, проданных российскими дилерами в период с 2015 по 2016 год. Причиной проведения сервисной кампании является негерметичное штекерное соединение на электроусилителе руля.

Вторая отзывная акция охватывает 58 машин C-Class, S-Class и GLC, реализованных в 2016—2017 годах. Специалисты официальных дилерских центров заменят передние левые натяжители ремней безопасности, так как существует вероятность, что соотношение рабочих веществ в пиропатронах не соответствует спецификации.

Напомним, что все ремонтные работы, выполняемые в рамках отзывных акций, осуществляются для владельцев автомобилей совершенно бесплатно.