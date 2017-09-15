Мировые продажи автомобилей Skoda выросли на 7%

Как сообщает пресс-служба Skoda, наибольший рост продаж зафиксирован в Европе, Индии и России. Так, российские дилеры в прошлом месяце реализовали 5048 автомобилей, а это на 10,5% больше, нежели в августе 2016 года.

Бестселлерами марки стали Skoda Octavia (29 800 машин) и Rapid (15 700 автомобилей). Чехи рассчитывают, что росту продаж поспособствует и выход на авторынок нового Karoq. Напомним, что эта машина появится у европейских дилеров уже в октябре, до нас же модель доберется ближе к весне следующего года.

– Skoda успешно продолжила рост в августе, — говорит Алан Фави, член Совета директоров, ответственный за продажи и маркетинг. — Мы наблюдаем высокий интерес со стороны потребителей к нашему флагману Superb, а также первому семейному внедорожнику марки Kodaiq, который тоже играет значимую роль в успешном развитии нашей компании. Мы ожидаем дальнейший рост продаж марки в важном для нас сегменте SUV за счет предложения новой модели Karoq, которая будет планомерно появляться на рынках Европы с октября этого года.