Volkswagen увеличит экспорт автомобилей из России в два раза

Фото: «Фольксваген Груп Рус»
До конца нынешнего года компания Volkswagen увеличит экспорт автомобилей из России с 10% до 20%. Об этом журналистам рассказал заместитель генерального директора «Фольксваген Груп Рус» Оливер Грюнберг.
Виктория Базылева

По словам Оливера Грюнберга, в компании планируют нарастить объемы экспортируемых из России автомобилей до конца нынешнего года в два раза: с 10% до 20%. Как сообщают «Ведомости», в 2016 году Volkswagen отправил за границу 13 700 автомобилей — большую часть из них, а именно 12 600 машин, доставили в Чехию.

Кроме того, ТОП-менеджер отметил, что в «Фольксваген Груп Рус» хотели бы экспортировать из нашей страны гораздо больше машин, однако по некоторым причинам в настоящее время это невозможно. В частности, этому препятствуют нестабильная экономическая ситуация, проблемы с запасными частями, а также ужесточение экологических требований к транспортным средствам со стороны западных стран.

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15 сентября 2017
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