Все о новом cee’d, кроссовере на базе Rio и других новинках KIA для России

На Франкфуртском автосалоне корейцы показали несколько новинок. В частности, рестайлинговый кроссовер Sorento Prime, псевдовнедорожную версию Picanto, компактный кроссовер Stonic, который, правда, в Россию не приедет, и концепт KIA pro_cee’d, получивший кузов shooting brake. О планах марки из Страны утренней свежести топ-менеджера компании расспросил портал «АвтоВзгляд».

— В каком виде и когда потребители увидят новое поколение KIA pro_cee’d?

— Этот концепт заглядывает в далекое будущее, и, как утверждают дизайнеры европейской студии KIA Motor, многие из решений, использованных при создании прототипа, найдут свое место и на серийном автомобиле. Наша задача — выяснить отношение потребителя к новому типу кузова shooting brake, представляющему собой эдакий симбиоз хетчбэка с универсалом. Причем с характерными спортивными нотками в дизайне, в число которых входит эффектная покатая крыша. Раньше в линейке KIA такого кузова не было, да и вообще подобный тип автомобилей — редкость для сегмента, в котором мы выступаем. Поэтому помимо потребительской оценки мы хотели бы увидеть реакцию критиков и конкурентов.

— И все же Вы не ответили на вопрос: когда концепт превратится в серийный автомобиль?

— Пока еще трудно говорить о точных временных рамках, но жизненный цикл автомобилей KIA составляет как правило шесть лет, а cee’d в нынешнем поколении дебютировал в 2012 году. Поэтому ожидать появления новой генерации можно в течение двух ближайших лет.