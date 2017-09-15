Все о новом cee’d, кроссовере на базе Rio и других новинках KIA для России

Фото и видео: Вячеслав Василенко
Зачем корейцам новый тип кузова, как они планируют заткнуть за пояс LADA XRAY, когда в Россию приедет свежий KIA cee’d и другие новинки бренда? На эти и другие вопросы портала «АвтоВзгляд» отвечает директор по маркетингу KIA Motor Rus Валерий Тараканов.
Вячеслав Василенко

На Франкфуртском автосалоне корейцы показали несколько новинок. В частности, рестайлинговый кроссовер Sorento Prime, псевдовнедорожную версию Picanto, компактный кроссовер Stonic, который, правда, в Россию не приедет, и концепт KIA pro_cee’d, получивший кузов shooting brake. О планах марки из Страны утренней свежести топ-менеджера компании расспросил портал «АвтоВзгляд».

— В каком виде и когда потребители увидят новое поколение KIA pro_cee’d?

— Этот концепт заглядывает в далекое будущее, и, как утверждают дизайнеры европейской студии KIA Motor, многие из решений, использованных при создании прототипа, найдут свое место и на серийном автомобиле. Наша задача — выяснить отношение потребителя к новому типу кузова shooting brake, представляющему собой эдакий симбиоз хетчбэка с универсалом. Причем с характерными спортивными нотками в дизайне, в число которых входит эффектная покатая крыша. Раньше в линейке KIA такого кузова не было, да и вообще подобный тип автомобилей — редкость для сегмента, в котором мы выступаем. Поэтому помимо потребительской оценки мы хотели бы увидеть реакцию критиков и конкурентов.

— И все же Вы не ответили на вопрос: когда концепт превратится в серийный автомобиль?

— Пока еще трудно говорить о точных временных рамках, но жизненный цикл автомобилей KIA составляет как правило шесть лет, а cee’d в нынешнем поколении дебютировал в 2012 году. Поэтому ожидать появления новой генерации можно в течение двух ближайших лет.

— Когда мы увидим «внедорожную» модификацию хетчбэка KIA Picanto X-Line?

— Совершенно точно этот автомобиль приедет на российский рынок в первой половине следующего года. Мы бы представили его раньше, но, как вы знаете, все модели KIA производятся в России. Яркий Picanto с новым дизайн-пакетом и заметно посвежевший Sorento — не исключение. Для локализации производства необходимо дополнительное время. Кстати, в Европе эти машины поступят в продажу уже в четвертом квартале.

— Кстати, о Sorento. Расскажите о ключевых обновлениях большого кроссовера.

— Одно из самых главных новшеств этой модели — светодиодная оптика, умеющая, в частности, подсвечивать повороты и переключаться с дальнего на ближний свет. Не менее важная особенность обновленного «Соренто» — восьмиступенчатая автоматическая коробка передач, перекочевавшая из фастбэка KIA Stinger. С ней автомобиль будет более экономичным, менее токсичным с точки зрения выхлопа и, пожалуй, самое главное — очень быстрым. Скорость переключения передач у этого «автомата» впечатляет.

Помимо прочего, в машине установлена новая мультимедиасистема, обновился салон, появились приятные дополнения вроде эксклюзивного дизайнерского пакета GT-Line. Многие недооценивают KIA Sorento, но на самом деле они просто его не пробовали. А обновленный автомобиль и вовсе превзойдет самые смелые ожидания. Тем более за те деньги, которые мы за него просим — ценовой диапазон останется примерно таким же, как у дореформенной версии. Это очень выгодное предложение в сегменте.

— Сегодня у российских дилеров скопились запасы KIA Rio предыдущего поколения в кузове «хетчбэк» при том, что в продажу уже поступили седаны «Рио» новой генерации. Любителей хетчбэков у нас не так много, однако это не мешает вам планировать скорый вывод на рынок кросс-версии с расширенными колесными арками, увеличенным клиренсом и защитным пластиковым обвесом, которая навяжет острую конкуренцию LADA XRAY. Когда же это произойдет?

— Для того, чтобы подстегнуть интерес покупателей, мы хотели бы иметь в линейке такой автомобиль. Но о решении, от которого напрямую зависит выход высокого хетчбэка на рынок, мы сообщим чуть позже. Я не могу назвать точную дату, это будет сюрпризом для всех.

— Можно надеяться, что это произойдет до конца года?

— Да.

— На какой объем продаж автомобилей в России вы планируете выйти по итогам нынешнего года?

— Мы обычно не делаем прогнозов. Во всяком случае, за восемь месяцев KIA демонстрирует заметный и уверенный рост. Мы стремимся получить долю рынка не менее 11%, и я могу сказать, что нам удается работать с опережением ранее намеченных планов.

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15 сентября 2017
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