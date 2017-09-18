LADA осталась лидером по популярности на вторичном рынке

Фото: www.youtube.com/i'm maofoto
По сравнению с прошлым годом за последний месяц лета в России поменяло своих хозяев на 6,5% подержанных автомобилей. Таким образом общий объем перепродаж составил 480,6 тысяч легковушек.
Эдуард Раскин

Традиционно лидирует среди подержанных автомобилей отечественный бренд LADA. По данным агентства «Автостат» на его долю пришлось около 27% от всех продаж, или 129,1 тысяч штук. Это на 4,9% больше, чем годом ранее. Второе место сохранила да собой марка иностранного происхождения — новых владельцев обрели 53,1 тысячи машин японского производителя, рост составил 4,1%. Замыкает тройку лидеров еще один японский бренд Nissan — на вторичке было реализовано 26,1 тысяч автомобилей, что на 6,9% больше, чем в августе 2016-го.

Среди моделей лидером также является вазовский автомобиль — это хетчбэк LADA 2114. Его приобрело 14 тысяч человек, объем реализации вырос на 2,1%. На второй позиции также оказалась тольяттинская машина — седан LADA 2107. Он разошелся в количестве 12,4 тысяч экземпляров, на 0,9% больше, чем в прошлом августе. На третьем месте — Ford Focus с 12 тысячами штук и прибавкой в 3,6%.

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто, продать машину, купить машину
18 сентября 2017
276




Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить лучшие материалы