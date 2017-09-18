LADA осталась лидером по популярности на вторичном рынке

Традиционно лидирует среди подержанных автомобилей отечественный бренд LADA. По данным агентства «Автостат» на его долю пришлось около 27% от всех продаж, или 129,1 тысяч штук. Это на 4,9% больше, чем годом ранее. Второе место сохранила да собой марка иностранного происхождения — новых владельцев обрели 53,1 тысячи машин японского производителя, рост составил 4,1%. Замыкает тройку лидеров еще один японский бренд Nissan — на вторичке было реализовано 26,1 тысяч автомобилей, что на 6,9% больше, чем в августе 2016-го.

Среди моделей лидером также является вазовский автомобиль — это хетчбэк LADA 2114. Его приобрело 14 тысяч человек, объем реализации вырос на 2,1%. На второй позиции также оказалась тольяттинская машина — седан LADA 2107. Он разошелся в количестве 12,4 тысяч экземпляров, на 0,9% больше, чем в прошлом августе. На третьем месте — Ford Focus с 12 тысячами штук и прибавкой в 3,6%.