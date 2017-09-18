Mazda разработала новую модель

Как напоминает портал Motor1, RX-8 Spirit R был показан только в Японии, и произошло это в конце 2011 года. Тогда казалось, что Mazda решила прекратить свои эксперименты с роторным двигателем. Однако сейчас компания намекает, что прощаться с экзотическим для современного автомобилестроения агрегатом она не собирается. Роторный мотор, возможно, будет воскрешен в новой реинкарнации концепта RX-Vision, который будет гораздо ближе к серийному образцу, чем его предшественник.

Мацухиро Танаки, вице-президент по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам в Европе, заявил:

— Он демонстрирует намерение инженерного и дизайнерского подразделений воплотить проект в реальность. Мы прилагаем все усилия, чтобы сделать это возможным".

Mazda не собирается для сокращения издержек объединять усилия с другим автопроизводителем, как при разработке MX-5, он же 124 Spider, c FIAT. Компания не заинтересована ни в каких альянсах, и будет работать над моделью самостоятельно. Кстати, по всем признакам автомобиль получит роторный двигатель с технологией Skyactiv.