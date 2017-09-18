Toyota отзывает в России смертельно опасные внедорожники

Фото: Toyota
Представительство Toyota инициирует в России сервисную кампанию, затронувшую пикапы Hilux, реализованные в период с декабря 2010-го по декабрь 2011 года. Причиной отзыва являются установленные в машинах отнюдь небезопасные подушки безопасности.
Мирон Горин

По информации «Росстандарта», в технические центры будут приглашены по меньшей мере 323 владельца пресловутых японских внедорожников. Как следует из официального сообщения ведомства, в этих автомобилях «существует вероятность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности во время аварии». Иными словами, в ДТП на Toyota Hilux лучше не попадать.

Напомним, что недавно из-за самопроизвольно срабатывающих «эйрбегов» производитель уже отзывал на нашем рынке без малого 4500 седанов Toyota Corolla, выпущенных с 2003-го по 2009 год.

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18 сентября 2017
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