Ford готовит альянс с индийской Mahindra

В течение следующих пяти лет Индию ожидает бум новых автомобилей, что крайне обострит конкуренцию на автомобильном рынке страны, который сейчас оценивается в 30 млрд. долларов США. Как считают специалисты Индийской ассоциации автомобилестроителей, по объему продаж он займет к 2020 году третье место после Китая и США.

Ford приходил в Индию в середине 1990-х годов, когда страна открыла свой рынок для иностранных инвестиций. Именно тогда началось его сотрудничество с Mahindra. Совместными усилиями компании построили завод около города Ченнаи, где было налажено производство модели Escort. За ней на конвейер встали Ikon, Fusion, Fiesta, Figo. Однако партнерам не удалось пошатнуть позиции Suzuki Motor Corp. и Hyundai Motor Co., захвативших почти две трети авторынка Индии. В 2005 году сотрудничество Ford и Mahindra прервалось.

Возобновить альянс решено в связи с тем, что руководство General Motors уходит из этой бурно развивающейся страны. За их долю и хотят побороться давние союзники. Предполагается заключить соглашение на три года, а по окончании этого срока будет принято решение стоит ли продолжать совместную деятельность.