Mercedes-Benz открыл прием заказов на несуществующий кроссовер

Фото: bilkjop.mercedes-benz.no
Норвежские поклонники штутгартской марки первыми в мире получили возможность зарезервировать за собой электромобиль Mercedes-Benz. Предполагается, что продажи новинки в этой стране начнутся в 2019 году, но деньги в счет будущей покупки можно внести уже сейчас.
Эдуард Раскин

Как сообщает норвежский портал www.hegnar.no, по размерам автомобиль будет похож на компактный кроссовер GLC. Он получит фирменную систему полного привода 4MATIC и будет способен проехать на одной зарядке до 500 км. Дизайн машина позаимствует у концепта EQC, представленного впервые на Парижском автосалоне в 2016 году.

Чтобы забронировать авто, клиент должен внести на счет выбранного дилера депозит в размере 20 019 шведских крон. Если договор не будет подписан, то деньги будут возвращены в полном объеме. Количество предзаказов, которые может заказать один человек, ограничены одним экземпляром.

Предположительно автомобиль будет приводиться в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л. с. и крутящим моментом 700 Нм, расположенными на передней и задней осях, аккумуляторные батареи разместятся в пределах колесной базы. Разгон до сотни займет менее 5 секунд.

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19 сентября 2017
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