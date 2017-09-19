Mercedes-Benz открыл прием заказов на несуществующий кроссовер

Как сообщает норвежский портал www.hegnar.no, по размерам автомобиль будет похож на компактный кроссовер GLC. Он получит фирменную систему полного привода 4MATIC и будет способен проехать на одной зарядке до 500 км. Дизайн машина позаимствует у концепта EQC, представленного впервые на Парижском автосалоне в 2016 году.

Чтобы забронировать авто, клиент должен внести на счет выбранного дилера депозит в размере 20 019 шведских крон. Если договор не будет подписан, то деньги будут возвращены в полном объеме. Количество предзаказов, которые может заказать один человек, ограничены одним экземпляром.

Предположительно автомобиль будет приводиться в движение двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л. с. и крутящим моментом 700 Нм, расположенными на передней и задней осях, аккумуляторные батареи разместятся в пределах колесной базы. Разгон до сотни займет менее 5 секунд.