Renault Sandero Stepway получил лимитированное исполнение

Лимитированная серия Renault Sandero Stepway Limited Edition стала доступна на российском рынке в двух версиях. Стоимость машины, с механической коробкой передач стартует от 735 990 рублей, а укомплектованной автоматической трансмиссией — от 765 990 рублей. Машина предлагается в двух версиях — с двигателем мощностью 113 л. с. в паре с механической коробкой передач, а также с двигателем мощностью 102 л. с. в сочетании с автоматической трансмиссией.

Stepway Limited Edition отличается от комплектации Confort обычной модели тем, что уже в пакет ее базового оборудования входит дистанционная система запуска двигателя Renault Start, системой обогрева лобового стекла, кондиционер, бортовой компьютер и аудиосистема. Навигационная система MediaNav 3.0 доступна опционально. Внешне от обычного Sandero Stepway исполнение Limited Edition отличается затемненными колесными дисками цвета Dark metal и наклейками, которые по мысли маркетологов марки в России должны придать внешнему облику машины несвойственный ей динамичный характер. Для лимитированной серии стал доступен новый цвет — «Белый лед», наряду с цветами «Зеленый оникс», «Голубая лазурь» и «Красный».