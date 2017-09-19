Toyota Camry и RAV4 подружились с обновленными сервисами «Яндекс.Авто»

Напомним, что «тойтовцы» начали сотрудничать с «Яндексом» в июле прошлого года — первым автомобилем с мультимедиацентром, совместившим в себе фирменные навигатор, браузер и другие приложения, стал бизнес-седан Toyota Camry в исполнении Exclusive.

Второй моделью, получившей аналогичные возможности, стал кроссовер Toyota RAV4, чья сборка стартовала на заводе в Санкт-Петербурге чуть больше года назад.