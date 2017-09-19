Toyota Camry и RAV4 подружились с обновленными сервисами «Яндекс.Авто»

Теперь софт «Яндекса» в мультимедийных системах этих машины представляет собой не отдельно взятые приложения, а комплекс сервисов с единым, более эргономичным графическим интерфейсом и функцией голосового управления. Пользователи наверняка оценят возможности навигации, стриминга музыки и предоставления данных о погоде.
Российский офис Toyota объявил о выводе на рынок бизнес-седана Camry и кроссовера RAV4, чьи головные устройства обзавелись новым, более удобным и продвинутым интерфейсом «Яндекс.Авто».
Напомним, что «тойтовцы» начали сотрудничать с «Яндексом» в июле прошлого года — первым автомобилем с мультимедиацентром, совместившим в себе фирменные навигатор, браузер и другие приложения, стал бизнес-седан Toyota Camry в исполнении Exclusive.
Второй моделью, получившей аналогичные возможности, стал кроссовер Toyota RAV4, чья сборка стартовала на заводе в Санкт-Петербурге чуть больше года назад.
«Мы уверены, что новейшая разработка Яндекса, благодаря простоте управления и доступу к самым востребованным онлайн-сервисам, обеспечит клиентам Toyota новый уровень комфорта и безопасности ежедневной эксплуатации автомобиля», — прокомментировала нововведения порталу «АвтоВзгляд» директор департамента маркетинга Toyota Motor Rus Татьяна Халявская.
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