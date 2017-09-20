Ford Focus нового поколения готовится к продаже

Журналисты Auto Express в очередной раз поймали новый Ford Focus во время прохождения ходовых испытаний. Несмотря на то, что автомобиль прячется под обилием камуфляжа, изменения, которым он подвергся, заметить не сложно. Получили обновления передняя и задняя оптика, капот, бамперы и боковые панели.

В гамму двигателей, вероятнее всего, войдут бензиновые агрегаты семейства EcoBoost мощностью 99, 123 и 138 лошадиных сил, а также дизель. Помимо «меахники» фордовцы предложат потребителям и модернизированную роботизированную коробку передач PowerShift, которая больше не должна досаждать невнятным алгоритмом работы и преждевременным износом.