Nissan продал свой пакет акций АВТОВАЗа

По итогам сделки Nissan вышел из состава акционеров СП Alliance Rostec Auto B. V., контролирующего 64,6% акций АВТОВАЗА. На конец 2016 года французы владели 73,3% кций Rostec Auto, 17,55% — у госкорпорации «Ростех» и 9,15% — у Nissan.

Как заявили представители Renault, эта сделка никак не отразится на текущих проектах альянса. Вероятнее всего, французская и японская компании будут продолжать тесное сотрудничество и вряд ли остановят из-за свершившейся купли-продажи сборку Nissan Almera и Datsun в Тольятти.