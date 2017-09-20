Полноприводные FIAT Ducato в Россию не приедут

Об этом порталу «АвтоВзгляд» заявил продукт-менеджер платформы FIAT Ducato Андреа Аркурачи отвечая на вопрос, когда свет увидит седьмое поколение фургона (напомним, что текущее — шестое — поколение представляет собой лишь глубокий рестайлинг пятой генерации модели). По его словам, сейчас перед компанией стоит задача не смены поколений, а глубокой модернизацией силовых агрегатов. Для россиян эта работа обернется тем, что, как уже было сказано, в 2018-м мы получим машины с моторами, «заточенными» под экологический стандарт «Евро-5», а в 2019 году — под «Евро-6». В том же году «ФИАТ Дукато» получит и систему ЭРА-ГЛОГАСС — сейчас итальянцы ведут активную работу по интеграции этой «тревожной кнопки» в конструкцию автомобиля.

Все это, по мнению производителя, позволит ему сохранить за собой в России первое место по продажам среди нелокализованных импортеров легкого коммерческого транспорта.