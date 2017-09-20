Завод Toyota в Санкт-Петербурге удвоил производство за счет кроссовера RAV4

Производство автомобилей Toyota в России за январь-августа 2017 года составило почти 44 500 машин, что больше чем за аналогичный период прошлого года практически вдвое. «Ведомости» сообщают, что рост связан, прежде всего, с началом сборки на конвейере Санкт-Петербургского завода компании кроссовера Toyota RAV4, состоявшимся в конце прошлого года.

За восемь месяцев текущего года предприятие выпустило 23 017 RAV4 и 21 476 Toyota Camry. Появление локального производства RAV4 и рост спроса за рубежом позволили компании увеличить экспорт модели за границу России. За восемь месяцев 2017 г. из России на рынки Казахстана и Белоруссии было поставлено 3876 автомобилей Toyota — почти на 70% больше, чем за аналогичный период прошлого года.