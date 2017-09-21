Китайцы показали «убийцу» кроссовера Hyundai Creta

Китайские автомобильные СМИ сообщили, что компания Lifan официально представила свой новый недокроссовер X70, который в самом ближайшем будущем должен будет сменить (в том числе и на российском рынке) модель Lifan Х60. Сообщается, что над внешностью X70 якобы работали стилисты итальянского дизайн-бюро ED. Если считать успехом способность прилепить фары от Chery Tiggo 2 к «грилю» фальшрадиаторной решетки Hyundai Creta, то — да, с задачей итальянские стилисты-копипастеры справились на отлично.

Согласно пока не подтвержденным данным, Lifan X70 появится в России уже весной будущего года. Машина получит исключительно передний привод и единственный силовой агрегат — атмосферный 2-литровый бензиновый мотор мощностью 141 л. с. В качестве трансмиссии будут устанавливаться либо 5-ступенчатая «механика», либо вариатор. В первом случае «китаец» способен разгоняться до 100 км/ч за 13,8 секунд, а во во втором — за 14,3 секунды. Машина имеет следующие габариты: длина — 4400 мм, ширина — 1820 мм, высота — 1715 миллиметров. Длинна колесной базы — 2620 мм, клиренс — 196 мм. Объем багажника — 419 литров.