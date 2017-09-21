Новый Volvo XC40 официально представили в Милане

Компания Volvo официально представила самый маленький в фирменной модельной линейке кроссовер — XC40. Машина длиной 4,4 метра построена на новой вольвовской платформе CMA. Это означает, что машина выйдет в гибридном и полностью электрическом исполнении — тем более, что ранее Volvo уже оповещала о своих планах полностью отказаться от выпуска машин без «электрической составляющей» в двигательной установке. Volvo XC40 дебютирует на рынке с четырехцилиндровыми дизельным и бензиновым турбомоторами объемом два литра мощностью 190 и 245 л. с., соответственно.

По поводу трансмиссий ясности пока нет, однако по аналогии с более старшими моделями линейки XC40 на российском рынке, скорее всего, будет оснащаться 8-ступенчатым «автоматом». Интерьер нового кроссовера особых дизайнерских открытий не принес. Салон Volvo XC40 выдержан в уже известном нам стиле XC90 и XC60 — с «планшетом» на центральной консоли. Ожидается, что собирать модель начнут в ноябре текущего года на бельгийском заводе Volvo. В России первые XC40 должны появиться не ранее лета 2018 года.