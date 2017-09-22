Новая Mazda6 получит заднеприводную платформу от Toyota

Во всяком случае, издание Car Sensor, ссылаясь на собственные источники в представительстве Mazda, уверяет, что будущая Mazda6 получит заднеприводную платформу FR от Toyota, и произойдет это уже к 2020 году.

Правда, сам автопроизводитель данную информацию официально не подтверждает, хотя и не опровергает. Что прикажете делать — радоваться или плакать?

По другой версии, на эту «тележку» посадят новейшее спорткупе Mazda RX-9 с роторным мотором под капотом. Кстати, его предтечу, возможно, мы увидим на предстоящем в октябре Токийском автосалоне.