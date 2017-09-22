Новый Cadillac CT6 приехал в Россию

Фото: Вячеслав Василенко
С размахом и в соответствующей премиальному бренду пафосной атмосфере прошло в Москве празднование 115-летия Cadillac. Для российских почитателей марки американцы подготовили парочку сюрпризов.
Вячеслав Василенко

Создателем знаменитого бренда в далеком 1902 году стал инженер и изобретатель Генри Лиланд, имевший за плечами богатый опыт в области разработки двигателей и деталей шасси. Свою компанию он назвал в честь основателя Детройта Антуана де ла Мот Кадильяка, чей фамильный герб стал основой эмблемы, которая до сих пор красуется на капотах автомобилей.

У себя на родине Cadillac считается эталоном стиля и технологичности, а одновременно — роскоши и качества. И с этим спорить глупо. Правда, в России дела у люксовой марки идут, мягко говоря, не очень — за восемь месяцев этого года владельцами «Кадиллаков» стали немногим меньше 900 человек.

Фото: Вячеслав Василенко

Тем не менее бренд демонстрирует 9-процентный рост, а новый глава General Motors Russia Эктор Виллареал и вовсе обещает повысить объемы продаж до небывалого уровня. Вероятно, не в последнюю очередь благодаря грамотной маркетинговой политике, адекватному ценообразованию и всевозможным стимулирующим акциям. В общем, скоро автомобилей легендарного американского бренда в нашей стране станет гораздо больше.

Другой приятной новостью стал вывод на российский рынок флагманского седана Cadillac CT6, который поступит в продажу уже через пару месяцев. На мероприятии, приуроченном к празднованию дня рождения марки, «джиэмовцы» устроили предпоказ новинки, призванной поспорить за потребителя с BMW 7-й серии и Mercedes-Benz S-класса.

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22 сентября 2017
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