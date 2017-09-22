Новый Cadillac CT6 приехал в Россию

Создателем знаменитого бренда в далеком 1902 году стал инженер и изобретатель Генри Лиланд, имевший за плечами богатый опыт в области разработки двигателей и деталей шасси. Свою компанию он назвал в честь основателя Детройта Антуана де ла Мот Кадильяка, чей фамильный герб стал основой эмблемы, которая до сих пор красуется на капотах автомобилей.

У себя на родине Cadillac считается эталоном стиля и технологичности, а одновременно — роскоши и качества. И с этим спорить глупо. Правда, в России дела у люксовой марки идут, мягко говоря, не очень — за восемь месяцев этого года владельцами «Кадиллаков» стали немногим меньше 900 человек.