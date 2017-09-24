Где и как собирают FIAT Ducato для России

Завод Sevel Plant, расположенный близь адриатического побережья Италии, занимает колоссальную территорию в 1 260 000 квадратных метров, хотя непосредственно под производство здесь пока освоено «всего» 375 545 «квадратов». Впрочем, если FIAT будет наращивать выпуск машин теми темпами, что наблюдаются сейчас, ему и оставшихся «пустых» земель окажется мало. Достаточно сказать, что в минувшем году со здешних конвейеров сошло 290 309 машин, а в этом планируется выпустить как минимум столько же!

Впрочем, нас в первую очередь интересуют не «очки», «голы», «секунды», а показатели качества выпускаемой продукции. И, знаете ли, создается впечатление, что это производство FIAT — чуть ли не последнее место на земле, где строят не одноразовые машины.

Об этом говорит хотя бы тот факт, что только в прошлом году число клиентских обращений по гарантийным случаям сократилось по сравнению с 2015-м годом почти на 20%. А в 2017 их, рассчитывают итальянцы, будет меньше еще на 10—12 процентов.