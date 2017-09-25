Производство авто в Санкт-Петербурге выросло на 27%

Согласно статистике агентства «Auto-Dealer-СПб», самым результативным месяцем оказался март — тогда на предприятиях города было произведено 31 700 машин. На втором месте по «урожайности" стоит август, когда автостроители выпустили 30 600 легковушек. В августе автопарк страны пополнился на 30,6 тысячи новеньких ТС, что на 8% больше, чем в том же месяце прошлого года.

По прогнозам агентства за 2017 год с конвейеров расположенных под Питером заводов Hyundai, Nissan и Toyota сойдет на четверть автомобилей больше, чем в 2016-м.

— Показатель августа и успешные российские продажи автомобилей, выпускаемых в Петербурге, создают предпосылки для оптимистичного прогноза по росту производства машин на городских заводах на 25% по итогам года. По итогам восьми месяцев этого года из семи моделей петербургский сборки, которые представлены в топ-25 самых популярных автомобилей в России, шесть нарастили объемы продаж, — заявил генеральный директор "Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин.

Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому в январе-августе составила 26,1%, при том, что год назад это число составляло 24,8%.