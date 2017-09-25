Публикуем правильное исследование J. D. Power по надежности авто 2017 года

Фото: ronnielogues.com
В последние дни в интернете появился рейтинг надежности авто, составленный американской компанией J. D. Power. Все бы хорошо, только вот исследование, растиражированное нерадивыми коллегами, прошлогоднее. Портал «АвтоВзгляд» взял на себя смелость познакомить читателей с актуальным рейтингом.
Эдуард Раскин

В 2017 году специалисты J. D. Power как всегда опирались на данные, представленные им владельцами «трехлеток» — т. е. машин, выпущенных в 2014 году. Поскольку это американское исследование, то в нем участвуют в том числе и автомобили, о которых мы в России и слыхом не слыхивали. Поэтому приведем только тех победителей по классам и сегментам, которые были представлены три года назад на отечественном рынке.

Попутно заметим, что в категории «Компактные автомобили» выиграл не Buick Verano, как утверждают некоторые издания, а Toyota Prius. Точно так же в номинации «Малые автомобили» победителем на этот раз оказалась не Honda Fit, а Chevrolet Sonic. Класса «городские автомобили», где в прошлом году действительно выиграл FIAT 500 в нынешнем исследовании нет вообще.

Итак, к рейтингу.

Фото: www.netcarshow.com

В категории «Малые автомобили» победил, как уже было сказано, Chevrolet Sonic, известный на российском рынке под именем Aveo. Среди компактных авто на первом месте оказался электрический Toyota Prius, который в России большим успехом не пользуется, а посему по появляется в списке продуктов японской компании, то на время из него исчезает.

Самым надежным среднеразмерным спорткаром признан, как и в прошлом году, Chevrolet Camaro. Точно так же повторили свои достижения Lexus ES а группе премиальных компактных автомобилей Lexus GS среди среднеразмерных премиальных авто, Chevrolet Tahoe среди больших SUV и Mercedes-Benz GLK в разряде компактных премиальных SUV.

Фото: www.netcarshow.com

А вот в сегменте «Среднеразмерные премиальные SUV» победил Lexus RX, тогда как в 2016-м эту позицию занимал Lexus GX. Toyota Camry подвинула с пьедестала почета Chevrolet Malibu в категории среднеразмерных авто. И, наконец, самым надежным среди малых SUV теперь назван не Buick Encore, а Volkswagen Tiguan.

В заключение портал «АвтоВзгляд» напоминает, что исследования по надежности автомобилей проводятся компанией J. D. Power на основании опроса владельцев трехлетних машин. Эксперты анализируют количество проблем, с которыми те столкнулись в течение последних 12 месяцев эксплуатации, а именно в системах управления, двигателе и трансмиссии, мультимедийке и навигации, отоплении и охлаждении и т. д.

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25 сентября 2017
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