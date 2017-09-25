Публикуем правильное исследование J. D. Power по надежности авто 2017 года

В 2017 году специалисты J. D. Power как всегда опирались на данные, представленные им владельцами «трехлеток» — т. е. машин, выпущенных в 2014 году. Поскольку это американское исследование, то в нем участвуют в том числе и автомобили, о которых мы в России и слыхом не слыхивали. Поэтому приведем только тех победителей по классам и сегментам, которые были представлены три года назад на отечественном рынке.

Попутно заметим, что в категории «Компактные автомобили» выиграл не Buick Verano, как утверждают некоторые издания, а Toyota Prius. Точно так же в номинации «Малые автомобили» победителем на этот раз оказалась не Honda Fit, а Chevrolet Sonic. Класса «городские автомобили», где в прошлом году действительно выиграл FIAT 500 в нынешнем исследовании нет вообще.

Итак, к рейтингу.