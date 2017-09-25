Subaru анонсировала премьеры сразу нескольких новинок

Автомобили в специальных изданиях будут выпущены ограниченным тиражом, и далеко не факт, что докатятся до России. А вот концепты, которые так или иначе вскоре превратятся в серийные машины, нас все же заинтересуют. Например, кроссовер Subaru XV Adventure, получивший внедорожные покрышки, защитный обвес и экспедиционный багажник на крыше.

Отдельного внимания заслуживает предтеча будущей Impreza — концептуальная модель Future Sport. Автомобиль имеет поджатые бамперы, покатую крышу и массивные патрубки выхлопной системы. В общем, эффектно и грозно.

Хедлайнером стенда японской марки на домашнем моторшоу станет спортивный седан VIZIV Performance Concept, олицетворяющий собой «автомобиль будущего, главная ценность которого — удовольствие и уверенность». По заверениям производителя, «внедрение систем помощи водителю вкупе с системами безопасности станет отправной точкой в разработке автоматического вождения». Что ж, поживем — увидим.