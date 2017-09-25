Владимир Путин оценил новую модель УАЗ

Фото: UAZ
В ходе заседания президиума Госсовета по безопасности пассажирских перевозок, Ульяновский автомобильный завод показал экспериментальные пассажирские модели на базе нового коммерческого автомобиля UAZ Profi.
Мирон Горин

С перспективной моделью пассажирского автобуса познакомился лично Владимир Путин. Полноприводный автомобиль вместимостью до 14 человек поступит на рынок в следующем году.

Некоторые эксперты предположили, что новинка придет на смену морально устаревшей «Буханки», однако представители Ульяновского завода эту информацию порталу «АвтоВзгляд» не подтвердили.

Впрочем, вряд ли они уберут из своей линейки машину, которую неплохо покупают. Главными ее преимуществами являются неприхотливость в эксплуатации, ремонтопригодность, завидные внедорожные способности и, конечно же, низкая цена.

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25 сентября 2017
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